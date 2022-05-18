مزاد العملة العراقي يقترب من 200 مليون دولار اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الامريكي في مزاده، اليوم الاربعاء، ما يقارب 200 مليون دولار امريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن مبيعات البنك المركزي بلغت اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 198 مليوناً و602 الفان و975 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً عراقياً لكل دولار.

واضاف مراسلنا، أن معظم المبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت 146 مليوناً و902 الفان و975 دولاراً، فيما ذهب المتبقي منها على شكل مبيعات نقدية والتي بلغت 51 مليوناً و700 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن 31 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 210 شركات توسط.