مزاد العملة العراقي يقترب من المليار دولار في اسبوع  

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من مزاد العملة الصعبة للدولار، خلال الأسبوع الماضي، ما يقارب المليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الاربعة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 946 مليوناً و866 الفاً و 720 دولاراً بمعدل يومي بلغ 236 مليونا و716 الفا و680 دولارا مرتفعا مقدار 4.4% عن الاسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيها 263 مليوناً و 847 الفاً و470 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيها المبيعات 221 مليوناً و 443 الفاً و 250 دولاراً.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دولار.