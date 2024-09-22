مزاد العملة العراقي يسجل قفزة في الحوالات الخارجية بنسبة 97%

شفق نيوز/ شهدت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، يوم الأحد، ارتفاعًا بنسبة 97% مقارنة بالمبيعات النقدية، لتصل إلى أكثر من 253 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن البنك باع في مزاده اليوم 260 مليونًا و796 ألفًا و77 دولارًا، بسعر صرف أساسي بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، و1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، و1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي بلغت 253 مليونًا و996 ألفًا و77 دولارًا، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية التي بلغت 6 ملايين و800 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي كان مصرفًا واحدًا، بينما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفًا، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 11 شركة.