مزاد العملة العراقي يسجل ارتفاعاً بنسبة 90% في الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، بنسبة 90% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 251 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 276 مليوناً و887 الفا و116 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 251 مليوناً و787 الفاً و116 دولارا، مرتفعة بنسبة 90% عن المبيعات النقدية البالغة 25 مليوناً و100 ألف دولار.

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 29 شركة.