مزاد العملة العراقي يبيع أكثر من مليار و250 مليون دولار في أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية في مزاد العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار و250 مليون دولار.

ورصد مراسل وكالة شفق نيوز، مبيعات البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد، حيث بلغت مقدار 1 مليار و 261 مليونا و409 الاف و501 دولار، بمعدل يومي بلغ 252 مليوناً و281 ألفا و900 دولار، مرتفعا بنسبة 13.13%، عما سجل الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل يومي بلغ 223 مليونا و3 آلاف و610 دولارات.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 275 مليونا و 177 ألفا و 166 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاثنين التي بلغت فيه المبيعات 116 مليونا و446 الفا و450 دولارا.

واشار الى ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الأسبوع الماضي بلغت 1 مليار و39 مليون و9 آلاف و501 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 78% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 222 مليونا و400 ألف دولار .

واوضح ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.