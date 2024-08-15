مزاد العملة العراقي.. قفزة بنسبة 96% في مبيعات الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، بنسبة 96% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 264 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 276 مليوناً و 288 ألفاً و 791 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 264 مليوناً و 498 ألفاً و791 دولاراً، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 11 مليوناً و 790 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفين اثنين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 18 شركة.