مزاد العملة العراقي.. ارتفاع كبير في الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، بنسبة 82% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 167 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 197 مليونا و 154 الفا و 228 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) والتي بلغت 173 مليونا و 446 ألفا و464 دولارا مرتفعا بنسبة 82%، عن المبيعات النقدية البالغة 29 مليونا و 880 الف دولار .

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 110 شركات.