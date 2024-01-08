مزاد العملة العراقي.. ارتفاع حوالات الدولار الخارجية بنسبة 88%

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بنسبة 88% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 194 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 217 مليونا و 473 الفا 693 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 194 مليونا و773 الفا و693 دولارا، مرتفعة بنسبة 88% ، عن المبيعات النقدية البالغة 22 مليونا و 700 الفا دولارا.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 3 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 23 شركة.