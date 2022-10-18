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مزاد العملة.. البنك المركزي العراقي يحوّل نحو 200 مليون دولار إلى الخارج

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-18T11:03:08+0000
مزاد العملة.. البنك المركزي العراقي يحوّل نحو 200 مليون دولار إلى الخارج

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، من الحوالات الخارجية نحو 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 237 مليونا و238 الفا و500 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 80% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 197 مليونا و838 الفا و500 دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 39 مليونا و400 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 29 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 204 شركات وساطة مالية.

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