مزاد العملة.. البنك المركزي العراقي يبيع 268 مليون دولار معظمها ذهبت للحوالات الخارجية

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الثلاثاء، أكثر من 268 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك باع في مزاده اليوم 268 مليوناً و576 ألفاً و164 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 238 مليونا و606 آلاف و164 دولاراً، مرتفعة بنسبة 88% عن المبيعات النقدية البالغة 29 مليوناً و970 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 190 شركة.