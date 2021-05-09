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مزاد العملة: البنك المركزي العراقي يبيع 173 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-09T10:42:59+0000
مزاد العملة: البنك المركزي العراقي يبيع 173 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الأحد، لتسجل 173 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا بنسبة 16.11% في مبيعاته لتصل الى 173 مليونا و 992 الفا و311 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، حيث بلغت المبيعات 149 مليونا و814 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 151 مليونا و492 ألف311 دولار، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 22 مليونا و 500 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، الى أن 34 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و7 شركات صرافة مشاركة.

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