مزاد العملة.. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 4 مليارات دولار في شهر

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال شهر كانون الثاني الماضي أكثر من 4 مليارات دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر كانون الثاني الماضي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 4 مليارات و114 مليونا و079 الف دولار، وبمعدل 195 مليونا و 908 آلاف و523 دولارا يوميا، منخفضة بشكل طفيف عن شهر كانون الاول الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 195 مليونا و 909 آلاف و396 دينارا".

واشار مراسلنا؛ الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.