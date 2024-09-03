مزاد العملة.. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 262 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الثلاثاء، لتصل الى أكثر من 262 مليون دولار في مزاد بيع العملة، مقارنة بيوم امس الاثنين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 262 مليوناً و712 ألفاً و750 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 256 مليوناً و412 ألفا و750 دولاراً، مرتفعة بنسبة 98% عن المبيعات النقدية البالغة 6 مليوناً و 300 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفاً واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 12 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 9 شركات.‎