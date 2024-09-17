مزاد العملة.. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 249 مليون دولار في يوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار يوم الثلاثاء، أكثر من 249 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 249 مليوناً و194 ألفاً و89 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 231 مليوناً و544 ألفاً و89 دولاراً، مرتفعة بنسبة 92% عن المبيعات النقدية البالغة 17 مليوناً و650 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 29 شركة‎.