مزاد العملة.. ارتفاع مبيعات البنك النقدية من الدولار على حساب الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار في مزاد اليوم الأحد، على حساب الحوالات الخارجية بمشاركة 26 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 63 مليونا و 335 الفا و 80 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 44 مليونا و100 ألف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 19 مليونا و235 الفا و 30 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 16 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 10 مصارف فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 197 شركة.