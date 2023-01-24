مزاد العملة.. ارتفاع مبيعات البنك النقدية من الدولار على حساب الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، على حساب الحوالات الخارجية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 77 مليونا و 274 الفا و 679 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار".

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 59 مليونا و900 ألف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 17 مليونا و374 الفا و 679 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 18 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 5 مصارف فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 218 شركة.