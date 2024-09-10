"مزاد العملة".. ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي الى أكثر من 258 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الثلاثاء، لتصل الى أكثر من 258 مليون دولار في مزاد بيع العملة، مقارنة بيوم امس الاثنين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 258 مليوناً و203 آلاف و662 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف؛ أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 242 مليونا و703 آلاف و662 دولاراً، مرتفعة بنسبة 94% عن المبيعات النقدية البالغة 15 مليوناً و500 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفين اثنين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 11 شركة‎.