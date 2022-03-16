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مزاد العملة .. ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-16T11:43:04+0000
مزاد العملة .. ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، لتسجل 192 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 1.05 بالمئة لتصل الى 192 مليوناً و184 الفا و468 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء التي بلغت المبيعات فيه 190 مليونا و612 الفا و616 دولارا.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات كانت على شكل حوالات خارجية والتي بلغت 127 مليونا و744 الفا و468 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 64 مليوناً و440 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى ان 24 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و20 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 234 شركة توسط.

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