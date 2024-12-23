مزاد الدولار.. ما حقيقة إيقاف منصة البنك المركزي لتحويل العملة؟

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، مساء اليوم الاثنين، حقيقة إيقاف منصة البنك المركزي لتحويل العملة بدء من اليوم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن الإيقاف بشكل رسمي لمنصة البنك المركزي لنافذة تحويل العملة، بتاريخ اليوم 23/ 12/ 2024، غير صحيح، واليوم المزاد عمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي قرار بالإيقاف رسمياً لغاية الآن".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "إيقاف هذه المنصة سيكون نهاية السنة الحالية وفق ما اعلن البنك بشكل رسمي، وهذا لا يعني إيقاف عمليات الحوالات كما يحاول البعض الترويج لذلك، لكن بعد هذه الخطوة، سيكون التعامل بشكل مباشر ما بين المصارف والبنوك المراسلة، وليس إلغاء عمليات التحويلات كما يروج، والموضوع لم ينحصر بمصارف محدد، بل ستكون العملية بشكل أوسع جداً".

وبين المصدر المسؤول في البنك المركزي أن "الكثير من المصارف العراقية لديها إمكانيات للتعامل مع البنوك المراسلة بشكل مباشر وتعمل وفق عمل القطاعات المصرفية العالمية المتطورة".