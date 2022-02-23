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مزاد الدولار في البنك المركزي العراقي يسجل تراجعاً متتالياً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-23T10:37:42+0000
مزاد الدولار في البنك المركزي العراقي يسجل تراجعاً متتالياً

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار، يوم الأربعاء، لتسجل 141 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار لتصل الى 141 مليوناً و941 الفا و152 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء التي بلغت المبيعات فيه 146 مليونا و264 الفاً و884 دولاراً أمريكياً.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات كانت على شكل حوالات خارجية والتي بلغت 122 مليوناً و201 ألف و152 دولاراً، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 19 مليوناً و740 ألفاً دولاراً بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى ان 23 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و11 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 116 شركة توسط.

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