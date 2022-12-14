مزاد البنك المركزي.. المبيعات النقدية ترتفع وتقترب من الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية من الدولار الأمريكي، لتصل إلى أكثر من 62 مليون دولار في مزاد اليوم الأربعاء، لتقترب من مبيعات الحوالات الخارجية بمشاركة 31 مصرفاً.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، 138 مليوناً و 274 الفاً و 640 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وأضاف مراسلنا، أن المبيعات النقدية ارتفعت في مزاد اليوم لتصل إلى 62 مليوناً و290 ألف دولار، فيما بلغت الحوالات واعتمادات الخارجية 75 مليوناً و 984 ألفاً و 640 دولاراً.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي ارتفع عددها ايضا حيث بلغ 19 مصرفاً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 13 مصرفاً.