مزاد البنك المركزي العراقي يتجاوز المليار دولار في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة خلال الاسبوع الماضي اكثر من مليار دولار امريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من الاحد ولغاية الخميس 1 مليار و175 مليوناً و995 الفاً و759 دولاراً بمعدل يومي بلغ 235 مليوناً و199 الفاً و151 دولاراً مرتفعاً بمقدار 11.92% عن الاسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا أن اعلى مبيعات للدولار كان ليوم الخميس حيث بلغت فيها المبيعات 240 مليوناً و583 الفاً و974 دولاراً، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيها المبيعات 228 مليوناً و709 الاف و615 دولاراً.

وأشار مراسل شفق نيوز، للقسم الاقتصادي، إلى أن معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 ديناراً عراقياً لكل دولار.