مزاد البنك المركزي العراقي.. انخفاض مبيعات الدولار وارتفاع الحوالات 

شفق نيوز/ انخفضت المبيعات النقدية من الدولار الأمريكي في مزاد بيع العملة للبنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، فيما ارتفعت الحوالات الخارجية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 249 مليوناً و859 الفاً و465 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا، ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف انخفضت من قيمة المبيعات الإجمالية لتصل إلى 22 مليونا و200 ألف، فيما ذهبت البقية البالغة 226 مليونا و659 الفا و465 دولارا لتعزيز الأرصدة في خارج البلد على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 43 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 11 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 82 شركة توسط.