مزاد البنك المركزي العراقي: انخفاض مبيعات الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار، يوم الخميس، لتصل الى 122 مليون دولار في مزاد اليوم بمشاركة 33 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 122 مليونا و 545 الفا و 559 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، فيما بلغت مبيعات البنك ليوم امس الاربعاء اكثر من 158 مليونا دولار .

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 90 مليونا و395 ألفا و 559 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 30 مليونا و150 دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 18 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و15 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 104 شركات وساطة مالية.