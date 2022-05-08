مزاد البنك المركزي العراقي.. ارتفاع كبير للحوالات الخارجية من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار الامريكي بشكل كبير على حساب المبيعات النقدية في اول افتتاح له بعد عطلة العيد لمزاد البنك المركزي اليوم الاحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي باع خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، 191 مليوناً و771 الفاً و630 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وأضاف مراسلنا، أن اكثر من 89% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 172 مليوناً و271 الفاً و630 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليوناً و500 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 29 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 138 شركة توسط.