سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مزاد البنك المركزي العراقي.. ارتفاع كبير للحوالات الخارجية من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-08T10:53:42+0000
مزاد البنك المركزي العراقي.. ارتفاع كبير للحوالات الخارجية من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار الامريكي بشكل كبير على حساب المبيعات النقدية في اول افتتاح له بعد عطلة العيد لمزاد البنك المركزي اليوم الاحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي باع خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، 191 مليوناً و771 الفاً و630 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وأضاف مراسلنا، أن اكثر من 89% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 172 مليوناً و271 الفاً و630 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليوناً و500 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 29 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 138 شركة توسط.

related

ارتفاع المبيعات النقدية من الدولار في مزاد المركزي العراقي

Date: 2022-04-26 10:58:12
ارتفاع المبيعات النقدية من الدولار في مزاد المركزي العراقي

مبيعات المركزي العراقي تقارب المليار دولار امريكي في اسبوع

Date: 2022-04-17 09:50:46
مبيعات المركزي العراقي تقارب المليار دولار امريكي في اسبوع

ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد المركزي العراقي بمشاركة 45 مصرفاً

Date: 2021-12-20 10:07:02
ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد المركزي العراقي بمشاركة 45 مصرفاً

ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-09-06 09:52:27
ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

انخفاض "طفيف" في مبيعات البنك المركزي من الدولار

Date: 2021-11-15 11:50:57
انخفاض "طفيف" في مبيعات البنك المركزي من الدولار

مبيعات البنك المركزي من الدولار تتعدى 235 مليون دولار

Date: 2022-03-22 10:55:56
مبيعات البنك المركزي من الدولار تتعدى 235 مليون دولار

مزاد العملة.. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 4 مليارات دولار في شهر

Date: 2022-02-01 09:14:54
مزاد العملة.. البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 4 مليارات دولار في شهر

بأكثر من ثلاثة أرباع.. تراجع "كبير" في مبيعات البنك المركزي

Date: 2021-01-13 09:07:05
بأكثر من ثلاثة أرباع.. تراجع "كبير" في مبيعات البنك المركزي