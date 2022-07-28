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مزاد البنك المركزي.. ارتفاع الحوالات الخارجية وانخفاض بيع الدولار النقدي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-28T11:22:46+0000
مزاد البنك المركزي.. ارتفاع الحوالات الخارجية وانخفاض بيع الدولار النقدي

شفق نيوز/ ارتفع إجمالي مبيعات البنك المركزي، من الدولار للحوالات الخارجية فيما انخفض الطلب على الدولار النقدي في مزاد اليوم الخميس. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 250 مليونا و730 الفا و358 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 230 مليونا و980 و 358 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليونا و750 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 86 شركة توسط.

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