أمريكا: ملتزمون بدعم العراق لمعالجة عجزه في الطاقة وتحسينها من خلال الرابط الإقليمي

شفق نيوز/ جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، التزامها بدعم العراق في معالجة عجزه الحاصل في مجال الطاقة الكهربائية، وتحسين استقرار هذا القطاع من خلال الرابط الإقليمي.

جاء ذلك في كلمة للقائم بالأعمال الأمريكي غريغوري لوجيرفو في منتدى الطاقة العراقي الذي انعقد في العاصمة بغداد.

وشدد على التزام الولايات المتحدة القوي بدعم جهود العراق لمعالجة عجزه في الطاقة وتحسين موثوقية وصمود شبكته الكهربائية وكذلك تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار.

وقال لوجيرفو إن تحسين استقرار قطاع الطاقة في العراق من خلال الربط الإقليمي وجمع الغاز ونشر مصادر الطاقة المتجددة يشكل مقدمة ضرورية لتوسيع الفرص الاقتصادية وتحسين حياة الشعب العراقي.

وقد سلط القائم بالاعمال لوجيرفو الضوء على الجهود الأمريكية لمساعدة العراق على تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة بما في ذلك جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم العراق في نشر توليد الطاقة المتجددة الموزعة على نطاق واسع وكذلك العدادات الذكية.

وقال ايضا ان الشركات الأمريكية تعمل بنشاط لتطوير مشاريع جديدة في قطاع الطاقة مع وزارتي النفط والكهرباء، إنهم شركاء موثوقون وعلى استعداد لتقديم خبراتهم وتقنياتهم لبناء قطاع طاقة عراقي أكثر متانة.