أمريكا تمدد مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني

شفق نيوز/ مددت الولايات المتحدة الأميركية الإعفاء الذي تمنحه للعراق من العقوبات على إيران، لاستيراد الغاز، لمدة 4 أشهر.

ويعدّ هذا الإعفاء الأول في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من "حوار استراتيجي" بين البلدين، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ويعتمد العراق بشدة -رغم ما يمتلكه من نفط- على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وواصلت الإدارة الأميركية منح إعفاءات للعراق إلى حين عثوره على مورّدين آخرين، وكان آخرها في يناير/كانون الثاني لمدة 3 أشهر.

جدير بالذكر أن هذا الإعفاء هو الأطول أمدًا بين الإعفاءات السابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأميركي.