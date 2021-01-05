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أمريكا تمدد إعفاء العراق من الطاقة الإيرانية لثلاثة أشهر جديدة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-05T06:33:35+0000
أمريكا تمدد إعفاء العراق من الطاقة الإيرانية لثلاثة أشهر جديدة

شفق نيوز/ أفاد مسؤول عراقي، بأن واشنطن مددت الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على إيران في مجال الطاقة لثلاثة أشهر إضافية.

وأشار بحسب فرانس برس، إلى أن "هذا الإعفاء الجديد، الأطول أمدا من سائر الإعفاءات السابقة، هو ثمرة مناقشات طويلة"، حيث سيتيح هذا القرار لبغداد، الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران حتى مطلع أبريل.

والعراق يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة لتأمين احتياجات سكانه.

وبعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفك واشنطن منح العراق إعفاء تلو الآخر، ريثما يعثر على موردين آخرين.

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