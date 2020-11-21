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أمريكا تمدد اعفاء العراق 45 يوماً لإستيراد الكهرباء من إيران

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-21T05:53:48+0000
أمريكا تمدد اعفاء العراق 45 يوماً لإستيراد الكهرباء من إيران

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" يوم السبت أن الولايات المتحدة الامريكية منحت العراق إعفاء جديداً مدته 45 يوماً لغرض إستيراد الغاز والطاقة من إيران.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله، إن وزير الخارجية مايك بومبيو مدد الإعفاء 45 يومًا إضافيًا ، تاركًا لإدارة ترامب قرارًا نهائيًا بشأن تمديده أو قطعه تمامًا قبل تصيب الرئيس الجديد في 20 يناير.

واضاف المتحدث ان "الوزير جدد الإعفاء من العقوبات على العراق للمشاركة في معاملات مالية تتعلق باستيراد الكهرباء من إيران"، مردفا بالقول ان "الإعفاء يضمن قدرة العراق على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية".

و وفقا للصحفية الامريكية فإنه من الناحية العملية ، يعمق القرار الضغط على الحكومة العراقية  التي تتعرض بالفعل لضغوط من إدارة ترامب بسحب سفارة الولايات المتحدة من بغداد.

واشارت الصحيفة الى ان الولايات المتحدة استخدمت الإعفاء من العقوبات وسحب السفارة كوسيلة ضغط لدفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتقليل اعتماد حكومته على إيران وإضعاف نفوذ الميليشيات المدعومة من إيران في العراق.

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