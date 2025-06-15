أمريكا تقلص بشكل كبير وارداتها النفطية من العراق

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الامريكية، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة قلصت وارداتها النفطية من العراق خلال الاسبوع الماضي، فيما لم تستورد اي كمية من السعودية وليبيا.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت معدل 5.456 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 35 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.491 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 84 ألف برميل يوميا منخفضا بمقدار 130 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 214 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.835 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 526 ألف برميل يوميا، تليها البرازيل بمتوسط 467 الف برميل ومن الاكوادور بمعدل 184 ألف برميل يوميا ، ومن نيجيريا معدل 142 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من فنزويلا بلغت معدل 130 ألف برميل يوميا ومن كولومبيا بمعدل 79 ألف برميل يومياً، فيما لم تستورد اي كمية من السعودية او ليبيا".