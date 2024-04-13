أمريكا تفرض قيوداً على تداول الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسي

شفق نيوز/ فرضت الولايات المتحدة قيوداً جديدة على تداول الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسي، في محاولة جديدة للحد من قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل آلته الحربية، وهي خطوة تخاطر بزعزعة أسواق المعادن العالمية.

وقالت وكالة "بلومبرج"، "ستنطبق القواعد الأميركية، التي تقيد استخدام المعادن في البورصات العالمية، وفي تداول المشتقات خارج البورصة، على الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسي المنتج في 13 أبريل أو بعده. وتُستثنى المعادن المنتجة قبل ذلك التاريخ. كما ستحظر الولايات المتحدة الواردات الروسية من المعادن الثلاثة.

وأضافت الوكالة، أن هذه الخطوة ستمنع البورصات، بما في ذلك بورصة لندن للمعادن، حيث يتم تحديد الأسعار القياسية العالمية، من قبول الألمنيوم أو النحاس أو النيكل الجديد الذي تنتجه روسيا. تُعد البلاد منتجاً رئيسياً للمعادن الثلاثة، حيث تمثل نحو 6% من إنتاج النيكل العالمي، و5% من الألمنيوم، و4% من النحاس.

ومع ذلك، تُعد روسيا مصدراً ضخماً للإمدادات في "بورصة لندن للمعادن". ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة لنهاية شهر مارس، شكل المعدن الروسي 36% من النيكل في مستودعات "بورصة لندن للمعادن"، ووصلت النسبة إلى 62% من النحاس، و91% من الألمنيوم.

وكانت مسألة كيفية التعامل مع الإمدادات الروسية بمثابة نقاش مستمر في جميع أنحاء عالم المعادن منذ الحرب الروسية على أوكرانيا. وبينما استهدفت العقوبات الغربية النفط الروسي والذهب والعديد من المسؤولين والشركات، تمكنت أكبر مجموعات المعادن الصناعية في روسيا حتى الآن من الاستمرار في بيع منتجاتها من دون عوائق بسبب أي قيود تشملها.