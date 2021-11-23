أمريكا تفرج عن 50 مليون برميل من احتياطها النفطي

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن تنسيق الولايات المتحدة مع كبار المستهلكين للنفط للإفراج عن 50 مليون برميل للنفط لديها، ضمن خطوة لتهدئة أسعار الطاقة، كما تسعى الهند للإفراج عن 5 ملايين برميل.

وبحسب البيت الأبيض، تم الوصول لتلك الكمية المحددة للسحب من المخزونات بالتنسيق مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء تراجعت أسعار مزيج برنت دون 79 دولاراً للبرميل، بعد أن لامست مستوى 80 دولاراً للبرميل في تعاملات أمس، وكذلك تراجع الخام الأمريكي اليوم دون 76 دولاراً للبرميل، بعد أن وصل خلال تعاملات الإثنين لمستوى 77 دولاراً للبرميل.

كما قالت الهند انها ستفرج عن خمسة ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع مشترين آخرين من بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وتعد هذه الخطوة جزءا من جهود يقودها الرئيس الأميركي جو بايدن للإفراج المنسق عن المخزونات، والتي يُنظر إليها على أنها تحذير لمنظمة أوبك وحلفائها، أوبك+، من ضخ المزيد من النفط لمواجهة التضخم المتزايد في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وغيرها.