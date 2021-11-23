سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمريكا تفرج عن 50 مليون برميل من احتياطها النفطي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-23T13:07:54+0000
أمريكا تفرج عن 50 مليون برميل من احتياطها النفطي

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن تنسيق الولايات المتحدة مع كبار المستهلكين للنفط للإفراج عن 50 مليون برميل للنفط لديها، ضمن خطوة لتهدئة أسعار الطاقة، كما تسعى الهند للإفراج عن 5 ملايين برميل.

وبحسب البيت الأبيض، تم الوصول لتلك الكمية المحددة للسحب من المخزونات بالتنسيق مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء تراجعت أسعار مزيج برنت دون 79 دولاراً للبرميل، بعد أن لامست مستوى 80 دولاراً للبرميل في تعاملات أمس، وكذلك تراجع الخام الأمريكي اليوم دون 76 دولاراً للبرميل، بعد أن وصل خلال تعاملات الإثنين لمستوى 77 دولاراً للبرميل.

كما قالت الهند انها ستفرج عن خمسة ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع مشترين آخرين من بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وتعد هذه الخطوة جزءا من جهود يقودها الرئيس الأميركي جو بايدن للإفراج المنسق عن المخزونات، والتي يُنظر إليها على أنها تحذير لمنظمة أوبك وحلفائها، أوبك+، من ضخ المزيد من النفط لمواجهة التضخم المتزايد في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وغيرها.

related

أسعار "سلة" نفوط أوبك ترتفع إلى 62 دولاراً

Date: 2021-02-23 10:00:44
أسعار "سلة" نفوط أوبك ترتفع إلى 62 دولاراً

كورونا الهند تخفّض أسعار النفط

Date: 2021-05-03 05:40:38
كورونا الهند تخفّض أسعار النفط

المالية النيابية: موارد الدولة لا تنسجم مع مصاريفها وفارق أسعار النفط سيستخدم بثلاثة أمور

Date: 2021-06-03 10:59:46
المالية النيابية: موارد الدولة لا تنسجم مع مصاريفها وفارق أسعار النفط سيستخدم بثلاثة أمور

النفط يتعافى من أكبر خسارة مني بها في سنوات

Date: 2019-08-02 13:39:34
النفط يتعافى من أكبر خسارة مني بها في سنوات

خام برنت يقفز فوق 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 2018

Date: 2021-09-28 04:42:29
خام برنت يقفز فوق 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 2018

اوبك تقترب من اتفاق جديد لتمديد تخفيض انتاج النفط وارتفاع الاسعار عالميا

Date: 2020-06-02 11:24:25
اوبك تقترب من اتفاق جديد لتمديد تخفيض انتاج النفط وارتفاع الاسعار عالميا

النفط يرتفع بعد قيام أرامكو السعودية برفع سعر بيع الخام

Date: 2021-11-08 05:17:05
النفط يرتفع بعد قيام أرامكو السعودية برفع سعر بيع الخام

النفط يسجل ارتفاعا جديدا وخام برنت فوق 65 دولارا للبرميل

Date: 2021-03-01 05:19:25
النفط يسجل ارتفاعا جديدا وخام برنت فوق 65 دولارا للبرميل