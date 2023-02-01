أمريكا تعلن استثمار أكثر من 172 مليون دولار في العراق منذ العام 2012

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الاربعاء، الرغبة الجادة والكبيرة في مواصلة الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الاداء وارساء مبادئ الحكم الرشيد .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع السفيرة الامريكية في العراق، الينا رومانسكي عقد في الوزارة عقب الاعلان عن اكمال مشروع تكامل في تحسين مستوى الاداء وارساء الحكم الرشيد الذي نفذته الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وقال الوزير خلال المؤتمر، "لقد اولينا ضمن البرنامج الحكومي اهمية استثنائية لتطبيق مبادى الحكم الرشيد من اجل تحقيق حياة افضل للمواطنين وتثبيت ركائز امن الدولة في جميع المجالات، مشيرا الى ان الوزارة تعمل في اطار تحسين مستوى الاداء من خلال الكثير من الفعاليات والسياسات وبالتعاون مع مشروع تكامل عبر ما تقوم به دوائر وتشكيلات الوزارة واللجان وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة .

ولفت الوزير الى ان الوصول الى النتائج المطلوبة من جميع هذه الشراكات والسياسات والفعاليات تستدعي العمل على استدامة تطبيقها وديمومتها ضمن المؤسسات الحكومية بجميع مستوياتها .

من جانبها اعربت السفيرة الامريكية في العراق الينا رومانوسكي خلال المؤتمر عن امتنانها العميق بالنيابة عن الولايات المتحدة للدعم الذي قدمته حكومة العراق وحكومة اقليم كوردستان في تعزيز الحكم الرشيد وتحسين الخدمات العامة الاساسية .

واضافت ان الوكالة الامريكية للتنمية الدولية استثمرت منذ عام 2012 اكثر من 172 مليون دولار لتحسين الخدمات الاساسية وتعزيز شفافية الميزانية وتحسين الاستجابة وفعالية الحكومة في تلبية احتياجات الخدمات العامة .