أمريكا تعلق على قرار تخفيض إنتاج النفط

شفق نيوز/ علّق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، اليوم الأحد، على إعلان عدة دول مصدرة للنفط ضمن تحالف "أوبك+" بينها العراق، عن خفض طوعي لإنتاج النفط.

ونقلت وكالة رويترز عن جون كيربي قوله إن "إدارة بايدن ستواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان أن تدعم سوق النفط النمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للمستهلكين الأميركيين".

وأضاف أن "إدارة بايدن تركز على الأسعار للمستهلكين الأميركيين".

وأعلنت عدة دول مصدرة للنفط ضمن تحالف "أوبك+"، اليوم، عن خفض طوعي لإنتاج النفط، اعتبارا من مايو/ ايار المقبل وحتى نهاية 2023، في خطوة تهدف إلى "تحقيق التوازن في سوق النفط".

والدول التي أعلنت هذا القرار هي العراق والسعودية والإمارات وروسيا والكويت وعمان والجزائر وكازاخستان

وكانت أوبك+ قررت، في أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا، وكانت التوقعات تشير إلى أن التحالف سيحافظ على هذا المستوى في اجتماعه المقرر غدا.

وانخفضت أسعار النفط في مارس /اذار الماضي إلى أدنى مستوى لها في نحو 15 شهرا بسبب الاضطرابات في القطاع المصرفي، ورغم أن الأسعار تعافت نسبيا في الأسبوع الماضي، إلا أن خام برنت لا يزال أدنى من مستوى 80 دولارا للبرميل.