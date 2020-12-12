أمريكا تعاود استيراد النفط العراقي بعد توقف دام اسبوعاً

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، عن معاودة الولايات المتحدة استيراد النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي بلغت 5.883 مليون برميل يومياً مرتفعة بمقدار 899 الف برميل عن الاسبوع الذي سبقه".

وأضافت أن "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 109 الف برميل يومياً خلال الاسبوع الماضي، ارتفاعاً عن الاسبوع الذي سبقه الذي لم تستورد اي كمية من النفط الخام من العراق ".

وأشارت إلى أن "اكثر الايرادات النفطية لامريكا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا وبمقدار 3.989 مليون برميل يومياً، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها 679 الف برميل يومياً، ثم البرازيل وبكمية بلغت 284 الف برميل يومياً".

وأشارت إلى أن "كمية الاستيرادات الامريكية للنفط الخام من السعودية بلغت 281 الف برميل يومياً، وبلغت الاستيرادات من الاكوادور كمية 248 الف برميل يومياً ومن كولومبيا بمقدار 210 الف برميل يومياً، ومن نيجيريا 83 الف برميل يومياً".

وكانت ادارة معلومات الطاقة الأميركية قد اعلنت في الخامس من الشهر الجاري انخفاض صادرات النفط العراقية لامريكا الى الصفر خلال الاسبوع الماضي.