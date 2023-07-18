أمريكا تسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران لمدة 120 يوما

شفق نيوز/ قال مسؤول أمريكي، يوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقع على إعفاء يسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران لمدة 120 يوماً.

ونقلت رويترز عن المسؤول الامريكي، إن الخارجية الأمريكية تعمل على توسيع نطاق الإعفاء ليسمح للعراق بإيداع مدفوعات الكهرباء الإيرانية في بنوك غير عراقية.

ويعدّ هذا الإعفاء الأول في ظلّ إدارة حكومة محمد شياع السوداني.

ويعتمد العراق -رغم ما يمتلكه من نفط- على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه.

وواصلت الإدارة الأميركية منح إعفاءات للعراق إلى حين عثوره على مورّدين آخرين.