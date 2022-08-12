أمريكا تبيع 20 مليون برميل من النفط لتسع شركات

شفق نيوز/ قالت الولايات المتحدة، إن تسع شركات ستشتري 20 مليون برميل من النفط في أحدث عملية بيع من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كجزء من خطة إدارة بايدن لتخفيض أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وتعافي الاقتصادات من جائحة كوفيد -19. .

وقالت الإدارة في مارس / آذار إنها ستطلق مليون برميل من الخام يوميا من مايو إلى أكتوبر ، أو حوالي 180 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي ، الذي يحتفظ بالنفط في كهوف على سواحل لويزيانا وتكساس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، حسبت "رويترز"، أنه منذ مايو ، بلغ متوسط إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي 880 ألف برميل في اليوم ، ولا تفي بخطة المليون برميل في اليوم. قال متحدث باسم وزارة الطاقة في ذلك الوقت إن ذلك حدث لأن عطلة الرابع من يوليو واستخدام مادة مضافة لتبريد النفط الخام للنقل تباطأت بعض عمليات التسليم.

وانخفضت أسعار البنزين في الولايات المتحدة من أكثر من 5 دولارات للغالون في وقت سابق من هذا الصيف إلى أقل من 4 دولارات للغالون يوم الخميس.

وقال نائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك إن أسعار النفط والبنزين تراجعت جزئيًا بسبب بيع احتياطيات البترول الاستراتيجية والانسحابات المنسقة من احتياطيات النفط في الدول الأخرى.

ووصفت الإدارة بيع احتياطي البترول الاستراتيجي بأنه جسر لتحقيق التوازن بين العرض والطلب مع زيادة المنتجين المحليين للإنتاج.

ودفعت عمليات السحب إمدادات احتياطي البترول الاستراتيجي إلى 464.6 مليون برميل ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985.