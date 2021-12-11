أمريكا تبيع 18 مليون برميل من احتياطيها النفطي لخفض أسعار البنزين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أنها ستبيع 18 مليون برميل من النفط الخام من احتياطيها البترولي الاستراتيجي في الثالث من ديسمبر كانون الأول، كجزء من خطة سابقة لمحاولة خفض أسعار البنزين.

وأعلنت إدارة بايدن الشهر الماضي أنها ستفرج عن حوالي 50 مليون برميل من احتياطياتها بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية لمكافحة ارتفاع تكلفة الوقود.

وكان البيت الأبيض يحاول التعامل مع مخاوف الأمريكيين بشأن ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم مع خروج السائقين من الوباء ، على الرغم من أن الرئيس لديه القليل من الأدوات للتعامل مع أسعار النفط الخام ، وهي سوق عالمية متأثرة بالعديد من العوامل.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات بأكثر من 86 دولارًا للبرميل في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بسبب ارتفاع الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم ، لكنها انخفضت بنحو 13٪ منذ ذلك الحين ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الولايات المتحدة. والإعلان وظهور متغير Omicron لفيروس كورونا الذي أثر على السفر حول العالم.

وأنهى خام برنت القياسي عند 75.15 دولارًا للبرميل يوم الجمعة.

ويبلغ متوسط أسعار الغاز بالتجزئة 3.33 دولار للغالون ، وهو أدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر ، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية. بلغت الأسعار ذروتها عند 3.42 دولارات للغالون في أوائل نوفمبر.

وتمتلك الولايات المتحدة ما يقرب من 600 مليون برميل من النفط الخام في كهوف عملاقة في تكساس ولويزيانا. مخزونها الحالي في أدنى مستوياته منذ عام 2003.