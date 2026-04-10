مرور نحو 12 سفينة من مضيق هرمز خلال أول يومين من وقف إطلاق النار

أفادت بيانات ملاحية، يوم الجمعة، بأن نحو 12 سفينة فقط مرت عبر مضيق هرمز في أول يومين من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وعودة الحركة المحدودة للملاحة الجوية بعد الاضطرابات التي شهدتها جراء تصاعد حدة التوترات بالمنطقة خلال نحو 40 يوماً.

من جانبهم أعرب وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في دول آسيان، عن قلقهم إزاء استمرار التوتر في الشرق الأوسط وتداعياته على التجارة العالمية بعد تهديد طهران باعادة اغلاق المضيق على خلفية استثناء لبنان من الهدنة المعلنة مع واشنطن، واستئناف العمليات العسكرية.

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط، عقب هجمات استهدفت منشآت نفطية في السعودية، ما أثار مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في الأسواق العالمية.