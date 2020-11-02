مركز عراقي يقدم مقترحات توفر 23 مليار دولار سنوياً للدولة.. وثيقة

شفق نيوز/ قدّم مركز العراق للتنمية القانونية "icld"، يوم الاثنين، أحد عشر مقترحاً قال انها توفر 23 مليار دولار للدولة العراقية، مشيرًا في ذات الوقت إلى صعوبة تطبيق بعض فقرات الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة للبرلمان.

وخاطب المركزُ الرئاساتَ الثلاث في كتابٍ رسميٍّ شرح فيه الحلول للمشاكل المالية وانعكاساتها على مُختلف مرافق الدولة وذلك وفقاً لرؤى قانونية ودستورية، مؤكداً "نموذجية الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصاديّ والمالي، وصعوبة تطبيق كثير من فقراتها في الوقت الحاضر واحتياج أغلب النتائج المترتبة على تنفيذ فقراتها إلى وقتٍ طويل".

وأوصى المركز بـ"استقطاع 10٪ من المبالغ المُحوَّلة عن طريق المصارف الخاصة والناتجة عن مزاد بيع العملة، كتأميناتٍ ضريبية وكمركية، والإستفادة من فارق السعر من خلال بيع الدولار إلى المصارف بواقع (1250) دينار للدولار، ومتابعة واردات المشتقات النفطية المُباعة من قبل وزارة النفط لمحطات الوقود العامة والخاصة، وفرض رسم مغادرة المطار بواقع (100) دولار للفرد، وفرض تأمينات ضريبية على شركات الهاتف النقال بواقع ٢٠٪ تُدفع مُقدَّماً، وعلى الشركات النفطية بواقع ١٠٪، وخصخصة جميع شركات وزارة الصناعة".

وبين أن "حاصل المبلغ المُوفَّر للدولة جراء الإجراءات السالفة يصل إلى أكثر من (23) مليار دولار سنوياً".



