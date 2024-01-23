مركز رقمي يدعو لتشريع قانون "تقنية المعلومات" لحماية الدفع الإلكتروني

شفق نيوز/ رأى مركز الإعلام الرقمي العراقي DMC، يوم الثلاثاء، أن التطور الحاصل في البلاد في مجال استخدام الدفع الإلكتروني في التعاملات المالية يسير بخطى حثيثة وفي تراتبية مطّردة.

وبين المركز، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذا التطور في المجال التقني الذي يحدث لأول مرة في العراق، يستدعي من المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب العراقي، الاهتمام بالتشريعات الرقمية حمايةً للمواطنين من أي انتهاك أو تجاوز للبيانات المالية وخصوصية المستخدمين.

ولهذا السبب، يؤكد المركز وفق البيان، على الإسراع بإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ للحاجة الضرورية له في هذا الوقت بالتعاون مع المنظمات المتخصصة في هذا المجال مع مراعاة أهمية عدم المساس بحرية التعبير عن الرأي باعتباره احدى الضمانات الدستورية.

ويبين مركز الاعلام الرقمي، ان العراق تأخر كثيرًا في إقرار القوانين الرقمية المتعلقة بحماية المستخدمين من الجرائم التي ترتكب في العالم الافتراضي، مشدداً على ضرورة ان تتضمن نصوص القانون رؤية جديدة وعصرية للتصدي لجرائم تقنية المعلومات.