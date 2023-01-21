مركز حقوقي يدق ناقوس الخطر: ارتفاع الدولار زاد نسب البطالة والفقر

شفق نيوز/ حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، يوم السبت، من خطورة انهيار الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي.

وذكر نائب رئيس المركز حازم الرديني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن انخفاض قيمة الدينار العراقي أدى إلى ازدياد أعداد العاطلين عن العمل وتوقف الكثير من المشاريع الخاصة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية وازدياد نسب الفقر بسبب الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية.

وطالب الرديني، الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات سريعة للحفاظ على قيمة الدينار العراقي وفرض أسعار محددة على المواد الغذائية الأساسية والعمل على دعم قطاعي الزراعة والصناعة..

وتشهد الاسواق العراقية ارتفاعا مستمرا بأسعار المواد الغذائية والسلع الانشائية نتيجة تواصل ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي.