مركز حقوقي يحذر من "مخاطر كبيرة" لانخفاض قيمة الدينار العراقي

شفق نيوز/ حذّر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، يوم الاثنين، من "مخاطر كبيرة" لانخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بشكل متسارع.

وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "هذا الامر ينذر بازدياد أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل وارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتأثيرها بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية".

وطالب الحكومة والبنك المركزي العراقي "بضرورة اتخاذ خطوات سريعة للحفاظ على قيمة الدينار العراقي أمام الدولار من خلال توفيره بجميع المطارات وبيعه للمسافرين بشكل مباشر وبدون وسطاء ومتابعة عمل المصارف الأهلية التي تشتري الدولار من مزاد العملة اليومي".

وشهدت قيمة الدينار العراقي تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن إدراج 14 مصرفاً أهلياً عراقياً على لائحة العقوبات بسبب تهريب العملة.