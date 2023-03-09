مركز حقوقي: المصارف الأهلية والتجار المستفيد الأكبر من سعر البنك المركزي للدولار

شفق نيوز/ أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، يوم الخميس، أن المستفيد الأكبر من بيع الدولار بسعر منخفض من قبل البنك المركزي هم "المصارف الاهلية والتجار".

وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "سعر الدولار بالبورصة اليوم يلامس 1600 دينار مقابل الدولار رغم بيع مايقارب الثلاث مليارات دولار بالسعر الجديد".

واضاف ان "المستفيد الأول والأخير من هذا التخفيض هم المصارف الأهلية والتجار ممن يشترون يوميا عشرات الملايين من الدولارات من البنك المركزي و بالسعر الرسمي الجديد وهو 132 الف دينار للمائة دولار والمتضرر هو المواطن بالدرجة الأولى لأنه لم يلمس أي فرق في الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية وفي جميع مفاصل حياته اليومية، وبالدرجة الثانية الحكومة التي خسرت 45 مليون دولار خلال شهر واحد فقط".

واكد ان "الأجدر بالحكومة تحويل هذه المبالغ لشراء المواد الغذائية الأساسية لكان تأثيرها على المواطن أفضل بدلا من ذهابها لجيوب المصارف الأهلية والتجار"، مطالبا إياها بضرورة "وضع حد للارتفاع الحاصل باسعار الدولار في السوق العراقية والذي بات يؤثر بشكل كبير على المواطن".