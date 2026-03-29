مركز الإحصاء الإيراني: معدل التضخم يقفز إلى 50.6%

شفق نيوز- طهران

أعلن مركز الإحصاء الرسمي في إيران، يوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 50.6 بالمئة بحلول منتصف آذار/ مارس الجاري، بزيادة ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالشهر السابق.

وقال المركز، في بيان نقلته وكالة "إرنا"، إن معدل التضخم للأشهر الاثني عشر المنتهية في إسفند (من 20 شباط/ فبراير إلى 20 آذار/ مارس) بلغ 50.6 بالمئة، مقابل 47.5 بالمئة في الفترة السابقة.

ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في ظل الحرب التي تخوضها إيران منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وما رافق ذلك من تداعيات اقتصادية واسعة.