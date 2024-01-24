مركز اقتصادي: 70 مليون نسمة يعيشون في 10 مدن عربية وبغداد بالمرتبة الثانية

شفق نيوز/ ذكر مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام حدمل الحلو، اليوم الاربعاء، ان العاصمة العراقية بغداد في المركز الثاني من بين 10 مدن عربية في آخر إحصائيات رسمية بما يخص الكثافة السكانية، مشيرا إلى أن نحو 70 مليون نسمة يعيشون في تلك المدن.

ووفقا للحلو في تقرير نشره اليوم، فإنه قد تصدّرت القاهرة قائمة المدن العربية التي يعيش فيها أكثر من مليون نسمة بإجمالي 22.62 مليون نسمة، تلتها العاصمة العراقية بغداد بإجمالي 7.92 ملايين نسمة، والعاصمة السعودية الرياض ثالثاً بإجمالي 7.82 ملايين نسمة.

وجاءت العاصمة السودانية الخرطوم بالمرتبة الرابعة بإجمالي 6.54 ملايين نسمة، وخامساً مدينة الإسكندرية في مصر بإجمالي 5.69 ملايين نسمة.

وحلت بالمرتبة السادسة مدينة جدة في السعودية بإجمالي 4.94 ملايين نسمة، تليها سابعاً مدينة الدار البيضاء في المغرب بإجمالي 3.95 ملايين نسمة. وجاءت دبي في المركز الثامن بـ 3,65 ملايين نسمة، وحلت مدينة صنعاء في اليمن بالمركز التاسع بإجمالي 3.40 ملايين نسمة، فالعاصمة الكويتية بإجمالي 3.35 ملايين نسمة.