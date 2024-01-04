مركز اقتصادي يقترح تغيير آلية تسليم الدولار للمسافرين في المطارات العراقية

شفق نيوز/ قدَّم المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الخميس ، مقترحاً لتغيير آلية تسليم الدولار للمسافرين في المطارات العراقية، فيما سجل عدة ملاحظات على الآليات المعتمدة حاليا.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "آلية تسليم الدولار الخاص بالمسافرين شهدت في الأشهر الماضية الكثير من التعقيد ولم توفره لكثير من مستحقيه للأغراض التي سمح بها البنك المركزي".

وأضاف أن "الآلية اعتمدت الروابط التي تُفتح بأوقات محدودة ما يتسبب بالضغط الكبير عليها وحرمان كثيرين القدرة على الدخول والحجز لطلب الدولار، وكذلك تحديد المصارف لأعداد معينة يسمح لها بالشراء، ومن ثم إغلاق التقديم وفق ما جاء بشكاوى كثيرين وصلت المركزي العراقي".

وتابع الحلو أنه "وبناءً على ذلك يقترح المركز آلية اخرى بسيطة ومحمية بالوقت نفسه وأن تكون بإشراف البنك المركزي العراقي والجهات المختصة في المطارات العراقية"، موضحاً أن "الآلية المقترحة تتضمن تمكين المسافر الذي تنطبق عليه الشروط من طلب حاجته من 3 آلاف دولار أمريكي المخصص له ويقوم المسافر بجلب مبلغ بما يعادله من الدينار العراقي وتسليم وتسلم بشكل فوري من داخل المطار بعد ختم جوازه بالمغادرة وإبراز الختم والتذكرة و(البوردنك) لمنافذ المصارف الموجودة في المطارات والتي يتواجد موظفوها على مدار 24 ساعة".

ولفت إلى أن "هذا الإجراء سوف يسهل طريقة تسلم المسافرين للدولار و يضمن عدالة التوزيع وعدم اضطرار غالبية المسافرين لشراء الدولار من السوق السوداء بفارق كبير عن السعر الرسمي ما يشكل ضغطا يمثل أحد العوامل التي ساهمت برفع سعر الصرف منذ أشهر".