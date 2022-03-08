مركز اقتصادي: قرابة مليوني عراقي يعانون من قلة استهلاك الغذاء

شفق نيوز/ كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الثلاثاء، عن وجود قرابة 2 مليون عراقي يعانون من قلة استهلاك الغذاء، بحسب اخر احصائية رسمية صادرة عن ممثل برنامج العالمية WFP في العراق وتقديرات نظام متابعة الجوع الخاص بالبرنامج.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المليوني شخص قابل للزيادة للضعف في ظل الازمة الغذائية الحالية في العراق والعالم"، مبيناً أن "البلاد تعاني من نقص المواد الغذائية بسبب عدم تخصيص المبالغ المالية الكافية للتجهيز مواد ومفردات البطاقة التموينية وبسبب فوضى الاسواق العراقية".

وأوضح أن "الحكومة العراقية السابقة والحالية ترصد المبالغ المخصصة لدعم مفردات البطاقة التموينية وتوزع على 6 اشهر فقط بدلا من 12 شهراً"، مشيراً إلى أن "نسبة 7 في المئة من العوائل العراقية تبنت ستراتيجيات التأقلم مع شحة الغذاء المشابهة لفترات الطوارئ والحروب، وان اغلب الفقراء وذو الدخل المحدود يعانون من ارتفاع اسعار المواد الغذائية".

وبين الحلو أن "اسعار الغذاء كانت في ارتفاع متصاعد خلال الاشهر السابقة لاسباب عديدة تتعلق بوضع فيروس كورونا في العالم، وشحة المياه ومشاكل الزراعة والزيادة في نسب نفوس في العالم".

واضاف أن "اسعار الغذاء قد تفاقمت واستمر الصعود في الايام الاخيرة، بسبب الحرب الجارية الآن بين روسيا واوكرانيا والتي تسببت بارتفاع مهول في اغلب أسعار المواد الغذائية في العالم".

ودعا الحلو الحكومة الى "زيادة المبالغ المخصصة لوزارة التجارة في تجهيز مفردات البطاقة التموينية وتنويع وزيادة في اصناف المواد وجعل من هذه المرحلة الحرجة في العالم والعراق والاستنفار الوطني العام من جميع الجهات ذات العلاقة من الوزارات وجميع مؤسسات القطاع الخاص والاتحادات والروابط الاقتصادية من اجل ضبط ايقاع الاسواق العراقية من خلال محاسبة التجار الذين لم يلتزموا في الاسعار والاليات المحددة من الحكومة"، مشدداً على "ايجاد السبل الكفيلة في تخفيف الازمة الاقتصادية الحالية ووضع دراسات اقتصادية وغذائية طويلة الامد تستوعب المتغيرات الحاصلة والتي سوف تحصل في الفترات المقبلة".