مرصد: إيرادات "فحص المتانة" للسيارات تقدر بـ240 مليار دينار سنوياً

شفق نيوز- بغداد

رجّح مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي، يوم الجمعة، تحقيق الدولة إيرادات تُقدّر بنحو 240 مليار دينار سنوياً من تطبيق فحص شروط المتانة والأمان للمركبات، وذلك بعد قرار المرور بتطبيقه أمس الخميس.

وذكر المرصد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عدد السيارات التي تسير فعلياً في الشوارع تجاوز 8 ملايين سيارة، مشيراً إلى أن هذه المركبات مشمولة بإجراء فحص المتانة والأمان، وبكلفة تبلغ 30 ألف دينار لكل سيارة، ما يعني أنها قد تدر نحو 240 مليار دينار سنوياً.

وأضاف البيان، أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول، لكنه يُطبق عادةً مرة كل ثلاث إلى أربع سنوات، وليس بشكل سنوي، محذراً من أن تطبيقه سنوياً قد يُفهم على أنه توجه لزيادة الرسوم وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

وأكد المرصد، ضرورة تحقيق التوازن بين تعزيز إيرادات الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباءً مالية إضافية، داعياً إلى مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين عند تطبيق مثل هذه الإجراءات.

وكانت مديرية المرور العامة، قد أصدرت بياناً، أمس الخميس، ألزمت فيه بتطبيق شروط المتانة والفحص سنوياً للعجلات، مؤكدة أن غرامة مخالفة القرار ستكون 100 ألف دينار.